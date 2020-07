Stato di emergenza, scontro sulla proroga Conte: decide il Parlamento| Cosa significa Smart working, blocchi dei voli: cosa cambia (Di sabato 11 luglio 2020) Resterà in vigore fino al 31 dicembre. Il premier potrà emanare provvedimenti (come istituire le zone rosse o acquistare presidi sanitari) senza passare dall’approvazione del Parlamento Leggi su corriere

borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - Andrea_D74 : RT @mgmaglie: Stato d'emergenza di nuovo fino al 31 dicembre? Con 74 ricoverati in tutto in terapia intensiva, più di metà delle regioni a… - tizianoazzara : RT @TarroGiulio: Vorrei sapere da virologo nomi e cognomi degli esperti che hanno consigliato a Conte di prolungare uno stato di emergenza… -