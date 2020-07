Stato di emergenza, mascherine e distanziamento fino al 31 luglio. Poi proroga fino a Capodanno (Di sabato 11 luglio 2020) Stato d'emergenza, Dpcm e proroga dello Stato d'emergenza da parte del governo Conte: ecco la road map dell'esecutivo alle prese con il coronavirus. Martedì in Senato il ministro... Leggi su ilmessaggero

Zingaretti : 'Il Pd sostiene la proroga dello stato d'emergenza' 'Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia . Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico'. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, ...

'Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia . Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico'. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, ... E' scontro sullo stato emergenza - Conte riferirà in Aula AGI - E' scontro sull'ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza . Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il ...

AGI - E' sull'ipotesi di prolungamento dello di . Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il ... Martedì si vota sul dpcm non sulla proroga dello stato d'emergenza Niente voto Martedì prossimo in Parlamento sulla proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che il presidente del Consiglio Conte riferirà alle ...

