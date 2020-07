Stato di emergenza: Casellati “Noi gli invisibili della Costituzione” (Di sabato 11 luglio 2020) Stato di emergenza, la presidente del Senato Elisabetta Casellati e l’augurio dell’inizio di una “democrazia compiuta” Il 14 luglio, il Parlamento potrebbe confermare la proroga dello Stato di emergenza. Già da qualche giorno, infatti, si era ipotizzata l’intenzione del Governo di procedere con il prolungamento dello Stato di emergenza, almeno fino al mese di dicembre. “Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire, dobbiamo tenere sotto controllo il virus.”, queste erano state le parole del premier Giuseppe Conte. Oggi la presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha così commentato le incalzanti domande dei cronisti: “Mi auguro che sia l’inizio di una ... Leggi su zon

