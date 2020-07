Srebrenica, oggi l’anniversario dei 25 anni dal genocidio (Di sabato 11 luglio 2020) 25 anni fa, ci fu una strage, il genocidio di Srebrenica. Una pagina nera della storia dell’umanità, che oggi come allora deve continuare a far riflettere Venticinque anni. Eppure, non sono bastati a cancellare una macchia profonda, nera come la pece, dalla faccia della Terra. L’umanità ricorda, purtroppo benissimo, una delle pagine più tristi e brutte della storia recente. Il massacro di Srebrenica, dove 8372 musulmani bosniaci, quasi tutti uomini e giovani uomini, furono uccisi, è ancora vivido in memoria. A compiere questa strage, furono i serbo/bosniaci guidati dal generale Ratko Mladic e inviati lì da Radovan Karadzic, lo psichiatra a capo dell’allora autoproclamata repubblica serbo-bosniaca di Pale. Nel cimitero del ricordo, il ... Leggi su zon

EnricoLetta : 25 anni fa #Srebrenica. Nel cuore dell’Europa di fronte a soldati di nazioni europee conniventi il massacro di civi… - RaiNews : 8mila musulmani trucidati nel cuore dell'Europa, 25 anni fa #Srebrenica - DantiNicola : 25 anni fa, alle porte di casa nostra, la follia del nazionalismo estremo sconvolse di nuovo il mondo. Oggi Serbia… - AFROLATYNA : RT @LaStampa: Venticinque anni fa la strage di Srebrenica: ancora oggi le madri cercano i resti dei loro figli - ImWOAD : RT @LaStampa: Venticinque anni fa la strage di Srebrenica: ancora oggi le madri cercano i resti dei loro figli -