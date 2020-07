Srebrenica, 25 anni dopo – L’ex Casco Blu olandese: ‘Avevo 21 anni, sento ancora le grida. Chiedemmo aiuto all’Onu, ma non ci ascoltarono’ (Di sabato 11 luglio 2020) “Ho compiuto i miei 21 anni a Srebrenica, pochi giorni prima che la città cadesse. È l’età in cui un ragazzo dovrebbe pensare a bersi una birra con gli amici, a provarci con le belle ragazze. Io, invece, passavo le mie giornate a vedere i musulmani che si impiccavano nelle proprie case. Per molti era preferibile morire piuttosto che finire nelle mani dei serbi”. Boudewijn Kok vive in Olanda, ha 46 anni. E gli ultimi 25 li ha trascorsi tentando di scacciare dalla mente il ricordo delle grida che sentiva quando, indossando i panni di Casco Blu dell’Onu, si trovava nella cittadina bosniaca nei giorni in cui sono stati uccisi oltre 8mila musulmani. Insieme ad altri 300-400 peacekeeper, era membro ... Leggi su ilfattoquotidiano

