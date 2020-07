Srebrenica, 25 anni dopo. Il genocidio rimosso dall'Europa (Di sabato 11 luglio 2020) A venticinque anni dall’eccidio non hanno ancora tutti una sepoltura gli 8.372 morti di Srebrenica. Nel cimitero del ricordo, il sacrario di Potocari in Bosnia, hanno trovato riposo 6.670 scheletri, via via rinvenuti nelle fosse comuni scavate accanto all’enclave violata l′11 luglio del 1995.La macelleria compiuta dai serbi deve continuare a toglierci il fiato, nel ricordo, più di quanto abbia inciso sulla politica europea, allora e anche ora. E’ stato il massacro più feroce e inquietante che sia mai stato compiuto sul nostro Continente dalla fine della seconda guerra mondiale. A poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, con migliaia di persone sul bagnasciuga felici e ignare di quanto stava accadendo al di là del loro orizzonte, ... Leggi su huffingtonpost

