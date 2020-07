Sorrento, i parroci raccontano gli stagionali sfruttati: “Il lavoro non è beneficienza. La politica? Ascolta di più gli albergatori” (Di sabato 11 luglio 2020) “In parrocchia stiamo ospitando un ragazzo della costiera sorrentina senza fissa dimora che lavora una dozzina di ore al giorno, tutti i giorni, in uno stabilimento balneare, per 600 euro al mese. La logica dei titolari dello stabilimento è sempre la stessa di tanti casi simili: Noi non potremmo tenerti, ti stiamo facendo una cortesia“. Don Carmine Giudici è il parroco della Cattedrale di Sorrento e parla misurando con attenzione le parole e il tono della voce. Lui – insieme a don Tonino, don Vincenzo e altri parroci di Sorrento -ha voluto incontrare ilfattoquotidiano.it perché colpiti, e preoccupati, della denuncia di due stagionali del turismo che hanno preferito rimanere disoccupati piuttosto che essere costretti a lavorare negli alberghi ‘sulla fiducia’ di un ... Leggi su ilfattoquotidiano

