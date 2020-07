Sondaggi politici elettorali oggi 11 luglio 2020: oggi il centrodestra vincerebbe le elezioni (Di sabato 11 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 11 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – È sempre tempo di Sondaggi. oggi le cifre sono quelle della Supermedia Agi-YouTrend, che danno la Lega di Matteo Salvini ancora in calo, seppur molto lieve: il Carroccio lascia sul campo lo 0,2% e passa al 25,5 per cento. Seconda piazza per il Pd, stabile al 20,6%; poi il M5s, altrettanto stabile al 16 per cento. Quindi i Fratelli d’Italia per Giorgia Meloni, in calo dello 0,1% al 14,5%; Forza Italia scende al 6,9 per cento. Ma secondo la Supermedia il partito che perde più consensi, dei pochi che ha, è Italia Viva di Matteo ... Leggi su tpi

