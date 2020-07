Sondaggi IPSOS, la simulazione di voto: il centrodestra vince, Berlusconi decisivo (Di sabato 11 luglio 2020) Nando Pagnoncelli pubblica oggi sul Corriere della Sera una proiezione del voto in caso di elezioni oggi con stime realizzate da IPSOS basate sull’elaborazione di circa 24800 interviste a campioni rappresentativi degli elettori italiani mentre dal 27 luglio alla Camera si tornerà a discutere di legge elettorale e il 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul taglio dei parlamentari nel referendum costituzionale confermativo. La proiezione simula la distribuzione dei seggi per Camera e Senato a partire dai Sondaggi realizzati dal 2 maggio al 9 luglio: in questo caso la Lega sarebbe il primo partito con il 25,5% seguita dal Partito Democratico (20%), poi arriverebbe il MoVimento 5 Stelle (18,1%) e Fratelli d’Italia (16,4%) seguita da Forza Italia accreditata del 7,7%. In base a questi voti si ... Leggi su nextquotidiano

Nando Pagnoncelli pubblica oggi sul Corriere della Sera una proiezione del voto in caso di elezioni oggi con stime realizzate da Ipsos basate sull’elaborazione di circa 24800 interviste a campioni rap ...

