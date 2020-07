Società produttrice di bidet cerca consulente dei servizi igienici che parli di defecazione (Di sabato 11 luglio 2020) La società produttrice di bidet Tushy è in cerca di lavoratori che si impegnino a defecare nei sanitari di loro produzione. Può sembrare un lavoro raccapricciante, eppure l’azienda offre 10 mila dollari axolui che si candiderà per questa mansione molto particolare. Societa produttrice di bidet: offerta di lavoro stagionale Dunque in azienda stanno cercando un consulente per i servizi igienici per l’estate e hanno deciso di pagare profumatamente. Stanno pubblicizzando il lavoro con il titolo “VP for Fecal Matters” – e consiste, in maniera sostanziale, nel testare un carico di prodotti, intervistare la gente sulle abitudini che hanno dopo che si alzano in bagno e ... Leggi su kontrokultura

