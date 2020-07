Sky - Koulibaly, sarà difficile respingere nuove offerte: le ultime (Di sabato 11 luglio 2020) Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alle parole di Kalidou Koulibaly alla Gazzetta dello Sport: "Le sue parole sono di grande onestà e trasparenza. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Napoli, Koulibaly: 'Qui sto bene. Se il club vuole, resto a vita' - tuttonapoli : Sky - Koulibaly, sarà difficile respingere nuove offerte: le ultime - CelcanNell : RT @SkySport: Napoli, Koulibaly: 'Qui sto bene. Se il club vuole, resto a vita' - _SiGonfiaLaRete : Sky - L'addio di Koulibaly a fine stagione non è affatto scontato - news24_napoli : Sky – Koulibaly non ha chiesto la cessione, addio tutt’altro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Koulibaly

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alle parole di Kalidou Koulibaly alla Gazzetta dello Sport: "Le sue parole sono di grande onestà e traspar ...La partita Napoli – Milan del 12 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A NAPOLI – Domani ser ...