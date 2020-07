Sinner-Haas in tv: canale, orario e diretta streaming esibizione tennis Berlino (Di sabato 11 luglio 2020) Jannik Sinner fa il suo esordio contro Tommy Haas nell’esibizione di Berlino. L’altoatesino ritorna a distanza di mesi alle competizioni, seppur non si tratti di un evento ufficiale. Il torneo si disputa su erba e ci sarà anche Matteo Berrettini, che però non giocherà nella prima giornata. Sarà interessante constatare anche le condizioni fisiche di un giocatore come Haas, ritiratosi nel 2018. La partita è in programma alle ore 16:00 di lunedì 13 luglio e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport (diretta streaming visibile su Eurosport Player). Leggi su sportface

OA_Sport : Tennis, Bett1 ACES 2020: il tabellone. Jannik Sinner debutta contro Haas, Matteo Berrettini già in semifinale - Ubitennis : Lunedì al via l'esibizione Bett1Aces di Berlino: Sinner sfida Haas lunedì, Berrettini in campo martedì… - Tennis_Ita : Berrettini giocherà sull'erba di Berlino. Sinner si allena con Haas - UgoBaroni : RT @sportface2016: Jannik #Sinner, che scambi con #Haas - sportface2016 : Jannik #Sinner, che scambi con #Haas -