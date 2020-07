Si laurea in medicina Massimo, il figlio del primo medico italiano morto per Coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Suo padre si chiamava Roberto Stella. Era professionista di medicina generale e presidente dell’ordine dei medici di Varese. Nei giorni più duri e inaspettati della pandemia da Coronavirus – precisamente l’11 marzo 2020 – , ha perso la vita a causa del Covid-19. Stella è stato il primo medico vittima del Sars-Cov-2, su un totale di 172 professionisti caduti finora facendo il loro lavoro. Ieri, 10 luglio, suo figlio Massimo si è laureato in medicina e Chirurgia all’Università di Insubria e ha dedicato a lui il suo traguardo. Una laurea raggiunta con il Massimo dei voti – 110 e lode – e con il ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : Si laurea in medicina il figlio del primo medico morto di covid. 'La dedico a papà' - repubblica : Il padre Roberto Stella è uno dei primi medici morti per il Covid: suo figlio Massimo si laurea in medicina - Corriere : Roberto Stella, il medico morto per Covid: il figlio si laurea in Medicina - MaurilioVitto : RT @repubblica: Il padre Roberto Stella è uno dei primi medici morti per il Covid: suo figlio Massimo si laurea in medicina - Open_gol : Venticinque anni e una laurea a pieni voti: Massimo Stella continuerà i suoi studi per seguire le orme del padre Ro… -