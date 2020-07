Serie B, gli arbitri della prossima giornata (Di sabato 11 luglio 2020) Sono stati resi noti gli arbitri della prossima giornata. Questi i fischietti che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata di ritorno in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00: Cosenza – Perugia h. 18.45 Ghersini Lanotte – Cipressa IV ufficiale: Pezzuto Ascoli-Empoli Ros Schirru – Grossi IV ufficiale: Natilla Cremonese – ChievoVerona Ayroldi Raspollini – Rossi C. IV ufficiale: Baroni Crotone – Pordenone Abbattista Rossi L. – Fiore IV ufficiale: Cosso Virtus Entella – Pisa Illuzzi Bercigli – Affatato IV ufficiale: D’Ascanio Frosinone – Juve Stabia Marini Berti – Macaddino IV ufficiale: Robilotta Livorno – Spezia Amabile Sechi – Perrotti IV ufficiale: Prontera Salernitana – ... Leggi su alfredopedulla

MarioManca : Questa serie rimane pazzesca, sia per come Moira Walley-Beckett ha adatto il romanzo di Montgomery sia per le sfuma… - raffaellapaita : Gli effetti di una revoca li pagheranno i cittadini perché genererà un contenzioso lunghissimo. Parliamo di cose se… - CarloCalenda : Per la serie gli avversari sono fascisti ma se si alleano con i “buoni” anche i fascisti veri diventano socialisti… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Berardi, gol e divertimento: dal 2013-14 tra gli italiani hanno segnato di più solo #Immobile, #Quagliarella e #Belotti h… - 9Roby11 : RT @raffaellapaita: Gli effetti di una revoca li pagheranno i cittadini perché genererà un contenzioso lunghissimo. Parliamo di cose serie:… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Netflix rimuove "Le terrificanti avventure di Sabrina" dal suo catalogo Techradar Sorteggiato il girone di Eurocup, Grecia, Spagna, Slovenia, Turchia e Francia sulla mappa della Dolomiti Energia per la competizione europea

TRENTO. Il sorteggio di coppa mette i bianconeri a confronto con Promitheas, Gran Canaria, Lubiana, Bursaspor e Nanterre 92. "Motivo di orgoglio essere di nuovo protagonisti in EuroCup - dice Salvator ...

Versiliana, festival al via nel segno di D’Annunzio e Morricone

La 41esima edizione del Festival La Versiliana si apre in grande stile con un carosello di grandi ospiti e di eventi, all’insegna della ripartenza del nostro paese e nel segno di Gabriele d’Annunzio e ...

TRENTO. Il sorteggio di coppa mette i bianconeri a confronto con Promitheas, Gran Canaria, Lubiana, Bursaspor e Nanterre 92. "Motivo di orgoglio essere di nuovo protagonisti in EuroCup - dice Salvator ...La 41esima edizione del Festival La Versiliana si apre in grande stile con un carosello di grandi ospiti e di eventi, all’insegna della ripartenza del nostro paese e nel segno di Gabriele d’Annunzio e ...