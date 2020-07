Serie A, si apre la trentaduesima giornata: Juventus-Atalanta il big match (Di sabato 11 luglio 2020) Serie A, i risultati di sabato 11 luglio 2020: Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma e Atalanta-Juventus le tre sfide in programma. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 11 luglio 2020. La trentaduesima giornata si apre con tre sfide: Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma e Atalanta-Juventus. Serie A, il programma di sabato 11 luglio 2020 Di seguito il programma della Serie A di sabato 11 luglio 2020, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e INFO STREAMING) Lazio-Sassuolo (ore 17.30)Brescia-Roma (ore 19.30)Atalanta-Juventus (ore 21.45) Leggi su newsmondo

Inizia con un pareggio l'avventura del neo-tecnico biancazzurro Sottil in riva all'Adriatico. Pescara e Perugia si dividono la posta in palio, ma i rimpianti sono tutti per i padroni di casa, bravi a ...Palla al centro su Sky Sport. Da Sabato 11 Luglio a Lunedi 13 Luglio in campo la 32sima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming s ...