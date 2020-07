Serie A, designazioni arbitrali 32ª giornata: La Penna per Napoli-Milan (Di sabato 11 luglio 2020) Sono stati resi noti gli arbitri per le partite di domani, domenica 12 luglio, valide per la 32ª giornata di Serie A Sono stati resi noti gli arbitri per le partite di domani, domenica 12 luglio, valide per la 32ª giornata di Serie A. GENOA – SPAL Domenica 12/07 h. 17.15 GUIDA FIORITO – CECCONI IV: DOVERI VAR: MAZZOLENI AVAR: TEGONI CAGLIARI – LECCE Domenica 12/07 h. 19.30 ORSATO MANGANELLI – GIALLATINI IV: FOURNEAU VAR: PAIRETTO AVAR: LO CICERO FIORENTINA – H. VERONA Domenica 12/07 h. 19.30 CHIFFI MELI – PAGLIARDINI IV: DIONISI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE PARMA – BOLOGNA Domenica 12/07 h. 19.30 MARIANI PERETTI – PRENNA IV: GIUA VAR: MARESCA AVAR: VIVENZI UDINESE – SAMPDORIA Domenica 12/07 h. 19.30 VALERI BRESMES – CALIARI IV: RAPUANO VAR: ... Leggi su calcionews24

