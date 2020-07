Serbia, nuova notte di scontri a Belgrado: decine di persone arrestate (Di sabato 11 luglio 2020) Tra le persone finite in manette nella capitale della Serbia continuano a esserci stranieri, in particolare tunisini e israeliani. Il presidente Dacic parla di “manifestanti frustrati, legati a politici senza programmi”. Anche oggi Belgrado si è risvegliata al termine di una nuova notte di scontri e di violenza. La capitale della Serbia continua a essere … L'articolo Serbia, nuova notte di scontri a Belgrado: decine di persone arrestate proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

