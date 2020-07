Scoperta chat degli 'orrori', 20 minori denunciati per pedopornografia (Di sabato 11 luglio 2020) La Polizia postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d'indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di ... Leggi su lanazione

Corriere : Pedofilia e dark web, scoperta da una madre «chat dell’orrore»: venti i ragazzini coinv... - lecorbonoir : Pedofilia e decapitazioni, scoperta da una madre «chat dell’orrore»: venti i ragazzini coinvolti - gazzettadilucca : Una complessa e delicata attività d’indagine - assufinocchiaro : RT @HuffPostItalia: Pedopornografia, scoperta chat dell'orrore. Coinvolti 20 minori - Noovyis : (Pedopornografia, scoperta chat “degli orrori” con 20 minori che si scambiano immagini hard e foto di suicidi e mut… -