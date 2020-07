Scoperta “chat degli orrori”: 20 minorenni scambiavano foto e video hard, di suicidi, mutilazioni, squartamenti e decapitazioni (Di sabato 11 luglio 2020) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d’indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione e cessione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale e istigazione a delinquere aggravata. L’attività è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia Postale per la Toscana coordinati dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, dott. Antonio Sangermano. La vicenda è iniziata quando una madre lucchese, trovando sul telefono cellulare del figlio quindicenne numerosi filmati hard con protagoniste giovanissime vittime, si è rivolta alla Polizia Postale chiedendo ... Leggi su meteoweb.eu

