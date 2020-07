'Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e a Reggio Calabria' (Di sabato 11 luglio 2020) Buste paga, altro che bonus: così gli stipendi sono evaporati 9 luglio 2020 'E' chiaro che se un dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è ... Leggi su today

AdolfoRomeoRSU : “Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e Reggio Calabria”: nuove polemiche sul sindaco Sala/???? - zazoomnews : “Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e Reggio Calabria”: nuove polemiche sul sindaco Sala - #“Sbagliato… - DeBlasioDaniela : Vuole introdurre le gabbie salariali #milanodabere alla lettera ????? - Carlo_Canavesi : @SSegnala @FuffaForte @ros9752 @aletweetbig Io non insulto nessuno, non lo conosco di persona e non posso dare un m… - albertofrancotw : Sala ha ragione. E chiunque ha dato almeno un esame di economia politica lo sa. Non capisco dove sia la polemica -