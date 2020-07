“Sbagliato avere stessi stipendi a Milano e a Reggio Calabria, costo della vita è diverso”. Polemiche per le parole del sindaco Sala (Di sabato 11 luglio 2020) “È chiaro che, a parità di ruolo, se il dipendente pubblico guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita delle due realtà è diverso”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso di una diretta Facebook trasmessa sulla pagina InOltre-Alternativa progressista, del Giovani democratici. Il sindaco stava rispondendo a una domanda sul costo della vita, sul caro affitti e sulle difficoltà, soprattutto dei giovani e dei precari, di permettersi una casa a Milano. Da qui la riflessione sulle retribuzioni nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

