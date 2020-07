Sassuolo, Caputo: «Lazio? Vittoria importante, ci godiamo il sogno Europa» (Di sabato 11 luglio 2020) L’attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha così commentato la Vittoria contro la Lazio a Roma: ANALISI MATCH – «Sono contento per questo obiettivo, oggi il risultato è straordinario. Ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali. Il risultato di oggi è importantissimo, significa che siamo un gruppo unito che credo nel progetto. Ci godiamo il sogno Europa e vedremo più avanti». RASPADORI – «Chi gioca, gioca, fa bene. Sono contento per Raspadori, è un giovane che dà sempre il massimo e ha ... Leggi su calcionews24

