Santa Maria Capua Vetere, i valori del calcio sul grande schermo (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La dipendenza dal gioco d’azzardo, il calcio come riscatto sociale e l’universo dei problemi delle periferie urbane. C’è una profonda analisi sociale nell’ultimo film del regista napoletano Vincenzo Marra “La volta buona” che lunedì 13 Luglio alle ore 21.30 aprirà la sezione “Cinema d’autore” (ideata da Nicola Grispello) dell’Arena Spartacus Festival, la rassegna di Cinema, Danza, Letteratura, Musica e Teatro in programma fino al 15 settembre all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Il film di Marra, con una straordinaria ... Leggi su anteprima24

Santa Maria a Vico - assegnazione voucher per campi estivi anno 2020 Tempo di lettura: < 1 minuto Santa Maria a Vico (Ce) – Il Sindaco e l’amministrazione informano la cittadinanza che, con delibera di Giunta comunale n. 86 del 6 luglio 2020 , è stato pubblicato un avviso, rivolto alle ...

Santa Maria Capua Vetere: aveva un arsenale in casa - arrestato 63enne Decine tra fucili e pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole sono stati recuperati in un'abitazione di un 63enne a Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria la Carità - 50enne scoperta a intascare la pensione della zia morta da 7 anni La donna residente a Santa Maria la Carità ha continuato a ritirare la "reversibilità" e l'indennità di invalidità civile che l'Inps accreditava sul conto corrente intestato a lei e alla zia ...

