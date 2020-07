San Marino punta sull’outdoor per la stagione turistica (Di sabato 11 luglio 2020) “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E’ la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino che punta al rilancio dopo l’emergenza coronavirus. “La migliore garanzia – spiega all’ITALPRESS il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- è che San Marino sia stato dichiarato Paese Covid-free. Andiamo verso una stagione turistica estiva che è partita tardi, anche di difficile gestione perchè non si è potuta fare la programmazione. Però abbiamo appena lanciato la nostra campagna di comunicazione turistica, partendo dal settore outdoor, che è quello indicato dagli organismi internazionali, tra cui l’Organizzazione mondiale del turismo”. Si ... Leggi su ildenaro

È stata presentata oggi, presso la sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale di Roma, la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino, ideata dalla Segreteria di Stato per il ...

