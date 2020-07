San Marino punta sull’outdoor per la stagione turistica (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E’ la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino che punta al rilancio dopo l’emergenza coronavirus. “La migliore garanzia – spiega all’ITALPRESS il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- è che San Marino sia stato dichiarato Paese Covid-free. Andiamo verso una stagione turistica estiva che è partita tardi, anche di difficile gestione perchè non si è potuta fare la programmazione. Però abbiamo appena lanciato la nostra campagna di comunicazione turistica, partendo dal settore outdoor, che è quello indicato dagli organismi internazionali, tra cui l’Organizzazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

San Marino punta sull'outdoor per la stagione turistica ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E' la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino che punta al rilancio dopo l'emergenza coronavirus. “La migliore garanzia – spiega ...

ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E' la nuova campagna di promozione della Repubblica di San che al rilancio dopo l'emergenza coronavirus. “La migliore garanzia – spiega ... San Marino punta sull'outdoor per la stagione turistica ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E' la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino che punta al rilancio dopo l'emergenza coronavirus. “La migliore garanzia – spiega ...

ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E' la nuova campagna di promozione della Repubblica di San che al rilancio dopo l'emergenza coronavirus. “La migliore garanzia – spiega ... Presidente Ass. San Marino-Italia e ex Console Principato Monaco : Isfoa premia Elisabetta Righi Iwanejko Elisabetta Righi Iwanejko, Presidente dell’Associazione San Marino–Italia, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione Anno ...

fattoquotidiano : San Marino rischia il default per debiti tra Pil in calo, Covid e banche al collasso. Per salvarsi bussa al governo… - CorriereCitta : San Marino punta sull’outdoor per la stagione turistica - broby68 : - andreamilitell2 : Mio nuovo #blog ad su - MrWolfPST : In qualsiasi parte del mondo, una costante #moon @ Repubblica di San Marino -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino La crisi economica di San Marino Avvenire San Marino punta sull'outdoor per la stagione turistica

ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E’ la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino che punta al rilancio dopo l’emergenza coronavirus. “La miglior ...

Eppure s'avanza una nuova cittadinanza

In Italia vivono almeno 5,5 milioni d’immigrati, forse 6, ma la loro visibilità nello scenario politico è ridotta quasi sempre alle rappresentazioni che altri danno di loro: principalmente ostili e te ...

ROMA (ITALPRESS) – “Lontana dai luoghi comuni, vicino a te”. E’ la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica di San Marino che punta al rilancio dopo l’emergenza coronavirus. “La miglior ...In Italia vivono almeno 5,5 milioni d’immigrati, forse 6, ma la loro visibilità nello scenario politico è ridotta quasi sempre alle rappresentazioni che altri danno di loro: principalmente ostili e te ...