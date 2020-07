Salvini fa l’indignato. Ma i pieni poteri li chiese lui al Papeete. Nuovo delirio negazionista sul virus. In linea con Bolsonaro, Trump & C. (Di sabato 11 luglio 2020) Matteo Salvini e tutto il centro-destra liberal-anarco-demo-plutocratico insorge contro l’ipotesi di prolungare lo stato di emergenza per la pandemia fino a fine anno. Si tratterebbe di un caso anti-democratico di “pieni poteri” che fa inorridire la democrazia neroverde. Eppure c’è stato qualcuno che di questi tempi estivi e quindi solo un anno fa chiedeva per sé il Potere con la P maiuscola. “Non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani, se ne hanno voglia, di darmi pieni poteri. Siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie” – affermava il leader padano in una incredibile dichiarazione che sembrava la pubblicità ad una azienda di formaggi. La destra vuole rimuovere in un delirio ... Leggi su lanotiziagiornale

Ha colpito ancora una volta Random Guy, lo street artist lucchese che ieri notte ha realizzato l’ultimo suo lavoro dedicato all’ex ministro Matteo Salvini a Bologna, nel vicolo Luretta. Salvini ...

Anche il sindaco si smarca da Salvini E’ ancora gelo col vice Gamurrini

"Quella frase mi fa solo male". Al terzo giorno anche il sindaco Alessandro Ghinelli si smarca dall’ormai famigerato attacco del leader della Lega Matteo Salvini ai Pm di Coingas: "Lascino lavorare il ...

