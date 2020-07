Salvini-Berlinguer, quelle parole sono selfie coi disperati (Di sabato 11 luglio 2020) La Covid fa male alla politica. E al suo linguaggio. Il chiacchiericcio autoreferenziale, la sloganistica para-pubblicitaria hanno mostrato tutta la loro povertà di spirito di fronte alla più grande emergenza del dopoguerra. Se provate a rileggere le dichiarazioni dei grandi di tutto il mondo, non troverete una sola frase con quell’alta retorica motivazionale che siamo abituati ad associare alla grande politica. Le “lacrime, il sudore e il sangue” di Churchill, il “fratelli e sorelle” di Stalin, “non chiedete cosa lo stato può fare per voi” di Kennedy. Ma neppure i tonitruanti “spezzeremo le reni” o “un popolo, un impero, un capo” della terribile, ma grande, oratoria di destra. Forse ricorderemo solo il cinico dobbiamo morire tutti di Bolsonaro. Le parole non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Salvini : "La Lega ha raccolto i valori di Berlinguer". Sinistra insorge La Lega nazional-popolare, partito della nazione e non più solo del Nord, diventa ora anche erede dei valori della migliore Sinistra . Questo secondo il Matteo Salvini pensiero. "I valori di una certa Sinistra che fu quella di Berlinguer" e ...

La nazional-popolare, partito della nazione e non più solo del Nord, diventa ora anche erede dei della migliore . Questo secondo il Matteo pensiero. "I di una certa che fu quella di Berlinguer" e ... Salvini : "La Lega ha raccolto i valori di Berlinguer" | Sinistra insorge La Lega nazional-popolare, partito della nazione e non più solo del Nord, diventa ora anche erede dei valori della migliore Sinistra . Questo secondo il Matteo Salvini pensiero. "I valori di una certa Sinistra che fu quella di Berlinguer" e ...

La nazional-popolare, partito della nazione e non più solo del Nord, diventa ora anche erede dei della migliore . Questo secondo il Matteo pensiero. "I di una certa che fu quella di e ... Salvini : “Noi come Berlinguer”. I social in delirio – FOTO Matteo Salvini parla della Lega come partito che ha raccolto i valori della sinistra di Berlinguer: i social si scatenano tra ironia e polemiche Salvini come Berlinguer, la Lega erede del vecchio Partito Comunista. Le parole dell’ex ministro ...

lauraboldrini : Chi glielo dice a Salvini che non basta avere la sede del partito in un palazzo di via delle #BottegheOscure per pa… - Capezzone : +++Venancio attacks!+++ Guerra psicologica del filippino Venancio a Capalbio: “Segnori, ma se Salvini vi prende anc… - nzingaretti : Mi dicono che Salvini si sia paragonato a #Berlinguer. Che pena... #chiamateil118 - ZeniaConfusa : RT @opificioprugna: - Hai sentito che #Salvini ha detto di avere gli stessi valori di #Berlinguer? - Ah, non sapevo che anche Enrico avesse… - katadaniele : Lei ha raccolto l’eredità di #Berlusconi #Berlinguer #salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Berlinguer Il peperone ripieno di Matteo Salvini Il Foglio Il peperone ripieno di Matteo Salvini

Non facciamola troppo lunga con questa storia di Berlinguer. Che sarà mai. Qualche mese fa, pensate, Salvini aveva messo nel suo pantheon non solo Berlinguer, ma anche Einaudi, Almirante e i grandi de ...

Truce contro Truce

Lotta a morte contro Craxi e i socialisti, trippa alla Bettino, questione morale con soldi sia delle tangenti che dei sovietici, occupazione della Fiat, campagna contro i pericoli della televisione a ...

Non facciamola troppo lunga con questa storia di Berlinguer. Che sarà mai. Qualche mese fa, pensate, Salvini aveva messo nel suo pantheon non solo Berlinguer, ma anche Einaudi, Almirante e i grandi de ...Lotta a morte contro Craxi e i socialisti, trippa alla Bettino, questione morale con soldi sia delle tangenti che dei sovietici, occupazione della Fiat, campagna contro i pericoli della televisione a ...