Salernitana-Cittadella: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 11 luglio 2020) Per la 34esima giornata di Serie B é in programma, lunedi 13 luglio, all’Arechi, il match tra Salernitana e Cittadella. I veneti, reduci da due sconfitte consecutive, vogliono riprendere a far punti per restare agganciati alle prime posizioni. Stesso discorso per i granata che non possono piu’ permettersi passi falsi dopo lo scivolone di Ascoli. Qui Salernitana Ventura recupera gli squalificati Aya, Maistro, Dzczek e Lombardi. Davanti a Micai, ci saranno Aya, Migliorini e Jarozinskj. A centrocampo, Di Tacchio, Maistro, Dzczek, con Kyine a destra e Cicerelli a sinistra. In avanti, Djuric e Gondo. Qui Cittadella Venturato risponderà con il 4-3-1-2: Paleari in.porta, Ventola, Frare, Benedetti e Adorni in difesa. A centrocampo, Proia, Iori e Branca. In avanti, Jaw dietro le punte ... Leggi su sport.periodicodaily

SalernoSport24 : ?? Salernitana-Cittadella: l'andamento delle due squadre nelle ultime giornate - - thiagoepl : RT @scparametro2016: ???? #SerieB ¦ 33ª Rodada Juve Stabia 1x1 Entella Ascoli 3x2 Salernitana Benevento 1x1 Venezia Chievo 1x1 Trapani Citta… - TuttoSalerno : SALERNITANA-CITTADELLA: la scheda dell'arbitro Volpi - igorsausmikat : RT @scparametro2016: ???? #SerieB ¦ 33ª Rodada Juve Stabia 1x1 Entella Ascoli 3x2 Salernitana Benevento 1x1 Venezia Chievo 1x1 Trapani Citta… - sowmyasofia : Salernitana-Cittadella: le probabili formazioni e dove vederla in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Cittadella Salernitana-Cittadella: le probabili formazioni e dove vederla in tv Periodico Daily - Notizie Calcio in tv: Serie A, B, C, Premier League e Liga

Si giocano il posticipo della 32° giornata di Serie A, la 34 ° giornata di Serie B, la 35° giornata di Premier League e la 36° giornata di Liga spagnola Spazio anche ai playoff di Serie C MILANO – Al ...

Il Mattino: "Salernitana, ritiro e nuova rivoluzione"

"Granata in ritiro e nuova rivoluzione. Squadra a Battipaglia per preparare il primo scontro diretto di domani con il Cittadella. Strigliata di Ventura che prepara un repulisti in difesa e rilancia Ay ...

Si giocano il posticipo della 32° giornata di Serie A, la 34 ° giornata di Serie B, la 35° giornata di Premier League e la 36° giornata di Liga spagnola Spazio anche ai playoff di Serie C MILANO – Al ..."Granata in ritiro e nuova rivoluzione. Squadra a Battipaglia per preparare il primo scontro diretto di domani con il Cittadella. Strigliata di Ventura che prepara un repulisti in difesa e rilancia Ay ...