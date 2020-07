Sabrina Salerno bomba che “rompe il muro”: foto esplosiva (Di sabato 11 luglio 2020) La strepitosa Sabrina Salerno si mostra in tutta la sua bellezza esplosiva su Instagram, facendo girare la testa a tutti: “La donna che rompe il muro” Sabrina Salerno (fonte foto: Instagram, @SabrinaSalernofficial)Continua a lasciare senza a fiato e a sorprendere tutti i suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la bella e strepitosa cantate Sabrina Salerno, una vera e propria regina dei social network che in questa occasione condivide uno scatto davvero particolare: pioggia di like e complimenti che non si contano. Dopo il precedente post condiviso con il suo folto e nutrito pubblico, in cui si mostrava come una dea in bikini svelando in dettaglio una parte di sé, lo scatto ... Leggi su chenews

