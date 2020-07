Russiagate, Trump evita il carcere al suo amico Roger Stone (che ostacolò le indagini). La rivelazione: «Nel 2018 ho fermato un attacco di troll russi» (Di sabato 11 luglio 2020) Non andrà in carcere Roger Stone, ex consigliere di Donald Trump e suo storico amico. Il presidente americano ha commutato la condanna per il faccendiere che era stato condannato lo scorso febbraio a tre anni e quattro mesi di carcere dal procuratore speciale per il russiagate, Robert Muller. Stone era stato ritenuto colpevole di aver ostacolato le indagini sulle presunte interferenze russe nelle ultime elezioni presidenziali, quelle che hanno portato Trump alla Casa Bianca. In una lunga e aggressiva nota della Casa Bianca viene spiegato che «Stone è stato una vittima della bufala russa, che la sinistra e i suoi alleati nei media hanno perpetuato per anni, con il ... Leggi su open.online

