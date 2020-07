Russia, bambina di 8 anni si allontana da casa dopo un litigio con i genitori: viene stuprata e uccisa da una coppia di sposi (Di sabato 11 luglio 2020) bambina di 8 anni si allontana da casa dopo un litigio con i genitori: viene stuprata e uccisa Si allontana da casa dopo un litigio con i suoi genitori, ma viene stuprata e uccisa da una coppia di sposi: è quanto accaduto a una bambina di soli 8 anni a Novoaleksandrovsk, città della Russia europea meridionale. La vicenda, raccontata da alcuni quotidiani locali e ripresa da diversi media britannici, è avvenuta la scorsa settimana. Secondo quanto ricostruito dagli ... Leggi su tpi

whateve80936470 : ha comprato una bambina ma è un grande giornalista (montanelli) ha mandato a morte ebrei ed italiani ma ha fatto a… - Denny_Cheyenne : @Tarro16233686 @matteosalvinimi Dio: lo usa per fare propaganda e imbonire i dementi Patria: la venderebbe alla Rus… - famelicosa : RT @franxkenteen: Comunque il finale di Chernobyl con le scene reali e le didascalie sotto mi fanno piangere come una bambina. I brividi qu… - franxkenteen : Comunque il finale di Chernobyl con le scene reali e le didascalie sotto mi fanno piangere come una bambina. I briv… -