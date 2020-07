Romina Power, l’omaggio a Taryn e il ricordo della suocera Jolanda con Insinna (Di sabato 11 luglio 2020) Una Voce per Padre Pio, la maratona di beneficenza trasmessa da Rai1, torna per la sua 21esima edizione con la conduzione di Flavio Insinna e vede sul palco numerosi ospiti speciali. Tra questi, Romina Power ha sorpreso il pubblico e ha regalato grandi emozioni con la sua voce meravigliosa. L’artista, in un tripudio di bianco e di grandi pietre brillanti attorno al collo, è entrata in scena intonando il suo splendido brano La luce che hai, incantando tutti. Al termine della sua esibizione, Flavio Insinna non ha potuto fare a meno di ringraziarla per aver partecipato all’evento, nonostante il momento difficile che sta vivendo a livello personale. Nei giorni scorsi si è infatti spenta sua sorella Taryn, dopo una lunga battaglia contro la leucemia, e ... Leggi su dilei

Romina Power - la dedica struggente : “L’amore è eterno” – FOTO La dedica struggente di Romina Power su Instagram, cantante colpita da un grave lutto, pubblica una FOTO e scrive: “L’amore è eterno”. Il dolore per la morte di un proprio caro è sempre troppo difficile da superare e ...

La di su Instagram, cantante colpita da un grave lutto, pubblica una e scrive: “L’amore è eterno”. Il dolore per la morte di un proprio caro è sempre troppo difficile da superare e ... Romina Power - la nuova canzone è dedicata ad Albano? Questo articolo Romina Power , la nuova canzone è dedicata ad Albano? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power ha pubblicato una nuova canzone su Instagram che ha lasciato i suoi fan a bocca ...

Questo articolo , la è ad è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ha pubblicato una su Instagram che ha lasciato i suoi fan a bocca ... Romina Power protagonista di un linciaggio : ‘esagerazione’ per l’ex di Al Bano Romina Power al centro delle polemiche Romina Power sembra non avere pace. La cantante statunitense oltre al dolore per la prematura scomparsa della sorella Taryn deve fare i conti con delle feroci critiche. Sono trascorsi alcuni giorni da quando ...

Raiofficialnews : Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e… - Petard_Ryszru : Romina Power - Il Ballo Del Qua Qua - sabrellabella : #UnaVocePerPadrePio Romina power piallata di autotune che canta su Gesù ?? - ChisseneVale : Perché i miei genitori stanno guardando Romina Power che canta canzoni di chiesa su RaiUno? Che cosa sta capitando… - Dansai75 : RT @Raiofficialnews: Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e Na… -