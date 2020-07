Roma, Zaniolo: «Nuovo punto di partenza dopo sei mesi» (Di sabato 11 luglio 2020) Nicolò Zaniolo ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Brescia: le dichiarazioni del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha commentato ai microfoni di Roma TV la vittoria contro il Brescia. PRESTAZIONE – «Sono molto felice, dopo sei mesi di sacrifici questo è stato un coronamento di un Nuovo punto di partenza. Ho avuto un infortunio brutto e sto rispondendo bene, poi sono felice che la squadra sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, continuiamo così». OBIETTIVI – «Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare come prima. So che non sono al 100%, è normale, ogni giorno vado al campo ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Triplice fischio!?? Nella ripresa sblocchiamo il risultato e facciamo tre gol. ?? ?? Fazio ?? Kalinic ?? Zaniolo… - forumJuventus : [TS] Zaniolo, altra sfida sul mercato tra Juve e Inter. Paratici vigila sulla Roma, ma i nerazzurri si sono riattiv… - forumJuventus : [Sportitalia] Zaniolo una priorità per la Juve e ora non è più incedibile: via dalla Roma per 50-60 milioni ??… - IcelandAs : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio!?? Nella ripresa sblocchiamo il risultato e facciamo tre gol. ?? ?? Fazio ?? Kalinic ?? Zaniolo DAJE… - zazoomnews : La Roma vince e ritrova Zaniolo: Brescia steso 0-3 - #vince #ritrova #Zaniolo: #Brescia -