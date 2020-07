Roma World, un viaggio nel tempo nell'antica Roma (Di sabato 11 luglio 2020) "Roma World" è il nuovo parco di 5 ettari, situato a fianco di Cinecittà World, totalmente immerso nella natura, tra boschi di sughere e campagna Romana, con al centro anche l'Arena Gladiatori e l'Accampamento di Legionari, che promette di riportare bambini, genitori e famiglie indietro nel tempo, regalando la possibilità di vivere una giornata da antico Romano. L'importante progetto turistico e culturale, il primo post-Covid, riparte dal passato…proprio dove la storia ebbe inizio. A "Roma World l'ospite potrà vivere, vestire, mangiare e dormire come 2000 anni fa: diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle ... Leggi su iltempo

