Roma, elicottero precipitato nel Tevere: estratto un corpo (Di sabato 11 luglio 2020) Un corpo sarebbe stato recuperato a Nazzano Romano, dove ieri è precipitato un elicottero. Il velivolo civile, secondo i testimoni, volando troppo basso avrebbe toccato i cavi dell'alta tensione. Secondo i Carabinieri di Monterotondo a bordo si trovavano due persone, un uomo di 78 anni, il cui corpo sarebbe stato recuperato dai Vigili del Fuoco, e una donna di 70 anni. Roma: il corpo del 78enne recuperato dal Tevere Apparterrebbe a un ex pilota di Alitalia il corpo recuperato poco fa dai Vigili del Fuoco, a lavoro tutta la notte con squadre di sommozzatori a Nazzano Romano. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il 78enne, molto noto nella zona, avrebbe tenuto l'elicottero in ...

Elicottero cade nel Tevere vicino a Roma - individuata la carcassa Il personale del nucleo sommozzatori darà priorità al recupero dei corpi delle persone che erano all'interno

Il personale del nucleo sommozzatori darà priorità al recupero dei corpi delle persone che erano all'interno Roma - elicottero precipita nel Tevere. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco Alla prime luci dell'alba, è stato pianificato dai vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Roma un intervento subacqueo , con il 'sistema di immersione alimentato e controllato da superfici', ...

Alla prime luci dell'alba, è stato pianificato dai del del nucleo di un intervento subacqueo , con il 'sistema di immersione alimentato e controllato da superfici', ... Roma - elicottero precipita nel Tevere : la vittima potrebbe essere un ricco imprenditore Intorno alle 17 di ieri, 10 luglio 2020, un elicottero privato è precipitato nelle fiume Tevere a Roma. A dare l’allarme è stato un uomo che stava facendo bird watching con i propri figli. «A un certo punto ho visto un ...

