Rocío Muñoz Morales: età, altezza, peso, origini, lavoro, le figlie con Raoul Bova (Di sabato 11 luglio 2020) Vi ricordate lo scandalo provocato dalla fine del matrimonio tra Raoul Bova e Chiara Giordano? Di mezzo c’era anche la meravigliosa attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, che venne additata per lungo tempo come la classica ‘sfascia famiglie’. Il motivo principale di quell’accusa da parte del pubblico e non solo, nasceva dal fatto che tra lei è il famoso interprete romano scorrono ben diciassette anni di differenza, quindici con l’ex moglie di quest’ultimo. Eppure, nel corso del tempo, l’opinione pubblica ha dovuto ammettere che tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova ci sia un sincero sentimento, dettato solo ed esclusivamente dall’amore in tutta la sua purezza. Lo stesso attore capitolino parlò di ... Leggi su tuttivip

SMSNEWSOFFICIAL : Stasera alle 21.05 su Rai1 “Una Voce per Padre Pio”, condotta da Flavio Insinna con Nino Frassica e Nathalie Guetta… - GazzettaDelSud : Rocca Imperiale set per #GabrieleMuccino: attesi #RaoulBova e #RocíoMuñozMorales - neXtquotidiano : Quanto costa lo spot di Muccino per gli agrumi pagato da Jole #Santelli 1,7 milioni per un microfilm di otto minut… - alecalabroAvv : RT @mgcalabroMD: La magia della Calabria raccontata da Muccino, un corto con Raul Bova e Rocio Munoz Morales - Gazzetta del Sud https://t.c… - infoitcultura : La magia della Calabria raccontata da Muccino, un corto con Raul Bova e Rocio Munoz Morales -

Ultime Notizie dalla rete : Rocío Muñoz