Risultati Serie A, 32ª giornata LIVE: la Juve trova il pari con Ronaldo [FOTO e CLASSIFICA] (Di sabato 11 luglio 2020) Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti sempre più in crisi, in gol Raspadori e Caputo. La Roma sbanca facilmente Brescia: 0-3 e torna in gol anche Zaniolo. In serata il big match tra Juventus e Atalanta. Menù ricco anche domenica, il Genoa in casa contro la Spal, poi Parma-Bologna, scontro per la salvezza tra Udinese e Sampdoria. In serata Napoli-Milan, lunedì Inter-Torino. Risultati Serie A Sabato 11 luglio ore 17.15 LAZIO-SASSUOLO 1-2 (34′ Luis Alberto, 51′ Raspadori, 92′ Caputo) (LE PAGELLE) ore 19.30 BRESCIA-ROMA 0-3 (48′ Fazio, 62′ Kalinic, ... Leggi su calcioweb.eu

