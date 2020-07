Risultati Serie A, 32ª giornata: la Roma sul campo del Brescia, la classifica (Di sabato 11 luglio 2020) Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti sempre più in crisi, in gol Raspadori e Caputo. Poi in campo la Roma contro il Brescia, in serata il big match tra Juventus e Atalanta. Menù ricco anche domenica, il Genoa in casa contro la Spal, poi Parma-Bologna, scontro per la salvezza tra Udinese e Sampdoria. In serata Napoli-Milan, lunedì Inter-Torino. Risultati Serie A Sabato 11 luglio ore 17.15 LAZIO-SASSUOLO 1-2 (34′ Luis Alberto, 51′ Raspadori, 92′ Caputo) (LE PAGELLE) ore ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Si è appena conclusa la 29ª giornata: tutti i risultati. ?? Scopri l’App ufficiale di Lega Serie A per sapere tutto… - SerieA : Finisce qui la 3??0??ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco i risultati finali. ? Non perderti nessuna news, segui l’App… - gegebovio : RT @THEPRIN07152676: Oggi serie A h.21.45 JUVENTUS. ATALANTA ?? ?????? 37 ?? .....visto oggi ultimi risultati degli avversari, solta… - RobertoVettora3 : @C19official Soprattutto l'Inter quest'anno, ha fatto il mercato più costoso di tutta la serie a, ha ingaggiato Con… - infoitsport : Serie B, i risultati: che ritmo là davanti! Cosenza annichilito -

Le partite della 32ª giornata di Serie A

La 32ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca sabato 11 e lunedì 13 luglio. È il sesto turno dopo la ripresa del campionato e potrebbe definire più chiaramente come sarà la corsa per lo S ...

La 32ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca sabato 11 e lunedì 13 luglio. È il sesto turno dopo la ripresa del campionato e potrebbe definire più chiaramente come sarà la corsa per lo S ...