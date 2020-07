Rimozione bomba a Campo Ligure, orari e dettagli delle chiusure di strade e ferrovia (Di sabato 11 luglio 2020) Ordigno bellico a Campo Ligure, il rischio è l'evacuazione completa del paese 18 giugno 2020 bomba inesplosa a Campo Ligure, saranno evacuate 1500 persone 20 giugno 2020 Campo Ligure, fissata la data ... Leggi su genovatoday

genovatoday : Rimozione bomba a Campo Ligure, orari e dettagli delle chiusure di strade e ferrovia - telecitynews24 : ?? RIMOZIONE BOMBA A CAMPO LIGURE: TRENI SOSPESI DOMENICA ?? Sulla linea Ovada - Acqui - Genova Borzoli ??… - genovatoday : Campo Ligure, fissata la data per la rimozione della bomba - hoIynch : @solarspunk rimozione forzata?? bomba sulle loro case?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rimozione bomba

GENOVA - E' tutto pronto per domani, domenica, per le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto lo scorso 14 giugno sul territorio del comune di Campo Ligure, nell'alveo del torrente Stur ...Domenica 12 luglio, dalle 9 alle 17, verrà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Ovada e Genova Borzoli per la rimozione di un ordigno bellico. “Il provvedimento si è reso necessario ...