Rembrandt, torna l’autoritratto venduto controvoglia (Di domenica 12 luglio 2020) «Al solito dei pittori, quest’huomo è stravagante, e sopra le sue parole non gli si può far stato». Così scrivevano Giovan Battista Benzi e Jan Gabriel Voet a Filippo Maria Sauli a Genova, che li aveva ingaggiati nel giugno 1666 perché voleva avere due ‘modelli’ per due pale d’altare per la sua cappella di famiglia nella chiesa di Santa Maria Assunta di Carignano. Il pittore di cui Sauli richiedeva i servigi altri non era che Rembrandt. Voet e Benzi avevano … Continua L'articolo Rembrandt, torna l’autoritratto venduto controvoglia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Rembrandt torna Young Rembrandt, la mostra è ora visitabile virtualmente +31mag.nl La Gioconda torna a sorridere: il Louvre riapre con le mascherine

Gli europei stanno tornando, ma american, cinesi ... tra cui i ritratti, che il Louvre ospita, da Rembrandt a Dürer, da Delacroix a Vigée-Lebrun.

Con Hasselblad, gli schizzi di Leonardo Da Vinci si potranno vedere come mai prima

“Hasselblad H6D-400c MS torna a far parlare di sé legandosi ancora una volta al mondo dell'arte. Questa volta è toccato a Leonardo Da Vinci e ad alcuni dei suoi primi schizzi che sono stati catturati ...

