Regionali in Puglia, Emiliano: “M5s? Non so se avremo lo stesso candidato, ma l’interlocuzione è aperta” (Di sabato 11 luglio 2020) L’interlocuzione con il Movimento 5 Stelle “è aperta”, al punto che, in caso di rielezione, il governatore pugliese uscente, Michele Emiliano, proporrà ai pentastellati un ingresso nella squadra di governo. Esattamente come 5 anni fa. Nel mezzo, però, ci sono stati rapporti complicati da gestire. Come l’acceso botta e risposta tra l’allora ministro Barbara Lezzi e il presidente della Regione Emiliano, il 23 luglio del 2018, sulla irrisolta questione del gasdotto Tap. L’apice dello scontro lo si visse il 20 ottobre del 2019 quando il governatore, aprendo ufficialmente la campagna eletttorale nel cuore di Bari, in Largo Albicocca, tuonò: “Se non ci chiedono scusa di tutte le cose dette contro di noi per poi rimangiarsi tutto, io con gente così al governo non ci vado“. Oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - ivanscalfarotto : La Liguria ha approvato la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni regionali. E la Puglia cosa fa?… - Noovyis : (Regionali in Puglia, Emiliano: “M5s? Non so se avremo lo stesso candidato, ma l’interlocuzione è aperta”) - - EnzoBoccanera : RT @ChiodiDonatella: COME LE ORECCHIETTE: IN #PUGLIA IL #PD I #SONDAGGI SE LI'FA IN CASA' 'Boom di #Emiliano' Così la società di sondaggi.… - Ewa84E : RT @ChiodiDonatella: COME LE ORECCHIETTE: IN #PUGLIA IL #PD I #SONDAGGI SE LI'FA IN CASA' 'Boom di #Emiliano' Così la società di sondaggi.… -