Reddito di cittadinanza, i "fannulloni" si rifiutano di lavorare nei campi. Bellanova e Di Maio, che dite? (Di sabato 11 luglio 2020) Chi beneficia del Reddito di cittadinanza sta rifiutando le offerte di lavoro nei campi. La notizia, riportata dal Messaggero, farà forse felice la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, che vedrà lavorare nei campi solo gli immigrati regolarizzati dalla sua sanatoria (magari in nero e con paghe da fame) ma di sicuro fa piangere le casse dello Stato. Per effetto della riforma-bandiera di Luigi Di Maio e del M5s, sono 2,5 milioni gli italiani che percepiscono l'assegno di disoccupazione. DI questi, a un anno e mezzo dell'attivazione, "circa un milione di coloro che sono considerati occupabili devono ancora trovare un impiego", come ricorda il quotidiano roman. Ecco perché nel decreto ... Leggi su liberoquotidiano

