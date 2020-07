Real Madrid, caso Bale: pizzicato a dormire in panchina? (Di sabato 11 luglio 2020) Gareth Bale continua a far parlare di sé. Purtroppo per lui non per gol o giocate sul campo. Questa volta, il gallese del Real Madrid è stato pizzicato durante la sfida contro l'Alaves in un momento di... relax. Mascherina in volto e riposino notturno...Bale: riposino in panchina?caption id="attachment 926241" align="alignnone" width="603" Bale Real Madrid (getty images)/captionNon è sfuggito alle telecamere - purtroppo per lui -, il momento in cui con la mascherina di protezione sul volto, Bale è sembrato fare un riposino mentre i suoi compagni del Real Madrid si accingevano a vincere contro l'Alaves. Sui social è diventato virale quel susseguirsi di ... Leggi su itasportpress

Liga - dove vedere Atletico Madrid Real Betis in streaming dove vedere Atletico Madrid Real Betis in streaming – Gara importante quella che vede protagoniste Atletico Madrid e Real Betis , nel 36° turno del massimo campionato spagnolo. I padroni di casa vogliono consolidare il terzo posto in ...

in – Gara importante quella che vede protagoniste e , nel 36° turno del massimo campionato spagnolo. I padroni di casa vogliono consolidare il terzo posto in ... Real Madrid - per vincere la Liga ci si affida al miglior portiere dal 1988 : il record di Courtois Zidane lo ha definito "Fenomenale". Thibaut Courtois si prende il complimento e continua a performare al massimo. Il portiere belga del Real Madrid , arrivato nella capitale blanca nell'agosto del 2018, ha conquistato finalmente tutti. Il 28enne ha ...

Zidane lo ha definito "Fenomenale". Thibaut si prende il complimento e continua a performare al massimo. Il belga del , arrivato nella capitale blanca nell'agosto del 2018, ha conquistato finalmente tutti. Il 28enne ha ... Real Madrid - il titolo si avvicina : 2-0 all’Alaves e +4 sul Barcellona Il Real Madrid si avvicina sempre di più al titolo è, nel posticipo della 35esima giornata, batte 2-0 l’Alaves mantenendo i 4 punti di vantaggio sul Barcellona. A decidere la gara le reti di Karim Benzema e Marco Asensio. Il ...

