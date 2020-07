Ragazzi morti a Terni, l’autopsia non chiarisce le cause della morte. Lunedì i funerali insieme (Di sabato 11 luglio 2020) Saranno celebrati insieme, lunedì alle 15.30 nel duomo di Terni, i funerali di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i Ragazzi di 16 e 15 anni morti nelle loro case lo scorso 7 luglio dopo aver assunto metadone. Il sindaco della città, Leonardo Latini, ha proclamato per quel giorno il lutto cittadino. Le famiglie «stanno reagendo», racconta all’Ansa don Alessandro. «E già hanno espresso la volontà che non finisca tutto con il funerale. Vogliono infatti mantenere viva la memoria dei due Ragazzi». Restano sconosciute le cause della morte: l’autopsia, eseguita oggi all’istituto di medicina legale di Perugia, non ha infatti fatto emergere elementi ... Leggi su open.online

