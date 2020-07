Quanto guadagnano Chiara Ferragni e Fedez su Instagram? La classifica degli influencer italiani e gli incassi (Di sabato 11 luglio 2020) È Chiara Ferragni l’influencer italiana più pagata: un suo post sponsorizzato su Instagram vale la bellezza di 52.600 euro. La cifra arriva da Hopper HQ, agenzia inglese di marketing digitale, che ha stilato la classifica Instagram Rich List 2020. Quanto guadagnano Chiara Ferragni e Fedez? La classifica degli influencer italiani Chiara Ferragni, che ultimamente ha... L'articolo Quanto guadagnano Chiara Ferragni e Fedez su Instagram? La classifica ... Leggi su blogtivvu

