PSG, ecco la maglietta speciale in onore del personale sanitario francese (Di sabato 11 luglio 2020) Tramite una note ufficiale, il Paris Saint-Germain ha comunicato che, nella giornata di domani, durante l’amichevole contro il Le Havre, indosserà una maglietta speciale dedicata al personale sanitario francese: “Questo 12 luglio, durante la partita amichevole che contro il Le Havre allo Stade Océane, il Paris Saint-Germain renderà omaggio a circa 100.000 professionisti AP-HP intensamente mobilitati per tutta la durata della crisi del coronavirus. Il club mostrerà un messaggio di ringraziamento allo staff AP-HP sulla sua maglia durante la prima partita amichevole post-lockdown. Lo slogan “Tous Unis” lanciato dal club dall’inizio della crisi verrà mostrato sul retro della maglia da allenamento parigina accompagnata dalla parola ... Leggi su alfredopedulla

PSG24hours : RT @andreafabris96: ????? #PSG, ecco la maglietta speciale per il personale sanitario francese #Ligue1 ???? ? - andreafabris96 : ????? #PSG, ecco la maglietta speciale per il personale sanitario francese #Ligue1 ???? ? - PaoloLocatelli : Ecco, mentre di Conte, che mi è sempre stato un po' sulle balle, non me ne fregava niente, Allegri all'Inter sarebb… - pieroimbro : 9 punti, scontro diretto da giocare, squadra più in forma, campionato anomalo : parola scudetto proibitiva, non ci… - princigallomich : Ecco sorteggio Champions: Atalanta-Psg, possibile derby Juve-Napoli -