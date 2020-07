Proteste Belgrado, arresti e feriti (Di sabato 11 luglio 2020) Altra notte di Proteste e guerriglia a Belgrado, in Serbia. Secondo i media locali almeno settanta persone sono state arrestate dalla polizia ieri sera. I manifestanti stavano protestando pacificamente davanti al Parlamento, quando un gruppo violento si è scontrato con la polizia, aggredendo anche giornalisti e operatori. I facinorosi sono riusciti anche a entrare in Parlamento, prima di essere respinti dagli agenti con manganelli e lacrimogeni. Il quotidiano serbo Blic parla di diversi feriti. La manifestazione principale si è svolta invece in modo pacifico. Leggi anche: Belgrado, nuovo lockdown: Proteste e guerriglia urbana Le Proteste sono esplose martedì 7 luglio dopo che il presidente Aleksandar Vučić ha imposto un nuovo coprifuoco “per il ... Leggi su italiasera

