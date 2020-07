Proroga stato di emergenza, Casellati: “Martedì 14 luglio voto in Aula” (Di sabato 11 luglio 2020) voto in Aula per la Proroga dello stato di emergenza. Casellati: “Mi auguro sia l’inizio di una democrazia”. ROMA – voto in Aula per la Proroga dello stato di emergenza. Dopo le polemiche nate dall’annuncio del premier Conte, la maggioranza ha deciso di passare dal Parlamento per decidere se prolungare o no le misure per contenere la pandemia. “Mi auguro sia l’inizio di una democrazia compiuta – ha detto la president del Senato, Maria Elisabetta Casellati ai microfoni del Tg5 – perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione“. Di Maio: “Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione” In un lungo post ... Leggi su newsmondo

