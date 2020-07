Proprietari in vacanza, casa nel mirino dei ladri: rubati rolex e monili d’oro (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Proprietari in vacanza, abitazione nel mirino dei ladri. Furto questa notte a Benevento, in via Damasco. Ignoti, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, sono entrati nell’abitazione, posta al primo piano, e dopo aver forato le serrande e aperto gli infissi sono riusciti a fare il loro “ingresso”. Portati via due rolex e diversi monili in oro. Sul posto, per i rilievi del caso e avviare le indagini, gli uomini della squadra volante della Polizia di Stato. L'articolo Proprietari in vacanza, casa nel mirino dei ladri: rubati rolex e monili ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Proprietari vacanza Proprietari in vacanza, casa nel mirino dei ladri: rubati rolex e monili d'oro anteprima24.it Coldiretti, estate senza stranieri costa 12 miliardi

Un’estate amara per il turismo in Italia. A pesare il mancato arrivo degli stranieri. Lo scorso hanno erano 16 milioni. Non aiuta la scelta degli italiani di andare in case di proprietà o da amici. Re ...

I rifiutati delle vacanze: lo strano sold out per chi viene dalla Lombardia

Da Codogno, ma anche da Bergamo. Molti italiani cercano di prenotare le vacanze e vengono rifiutati per paura del contagio La telefonata parte dalla provincia di Bergamo verso la Sicilia, San Vito Lo ...

