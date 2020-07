Probabili formazioni Juventus-Atalanta: tornano de Ligt e Dybala, Gasperini se la gioca con i titolarissimi (Di sabato 11 luglio 2020) Probabili formazioni Juventus-Atalanta – Il big match della trentaduesima giornata di Serie A pone di fronte Juventus e Atalanta. Due squadre che hanno ripreso benissimo dopo il lockdown. I bianconeri hanno conosciuto la sconfitta nell’ultima gara contro il Milan, subendo una clamorosa rimonta. L’obiettivo è ripartire subito per proseguire la cavalcata verso lo scudetto. Ma di fronte c’è la super-Atalanta di Gasperini. Solo vittorie dalla ripresa del campionato. I bergamaschi vogliono proseguire il trend e provare a migliorare i piazzamenti delle scorse stagioni. Sarri ritrova Dybala e de Ligt dopo l’assenza per squalifica contro il Milan. Gasperini ... Leggi su calcioweb.eu

ilRomanistaweb : ?? Brescia-Roma, le probabili formazioni: Kalinic e Pastore dal 1'. Al Rigamonti Fonseca concede un turno di riposo… - RomaTalkRadio : #Brescia-#Roma, le probabili formazioni degli altri #ASRoma - sportli26181512 : Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Sarri ritrova De Ligt e Dybala, entrambi presenti dal 1'. Gasperini rispond… - sportli26181512 : Probabili formazioni Serie A della 32^ giornata: ultime news dai campi: Tutte le ultime notizie direttamente dagli… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Brescia-Roma: I giallorossi di Fonseca, che dopo aver infilato tre ko di fila hanno ritrova… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Lazio e Sassuolo a poche ore dalla sfida di questa sera. Simone Inzaghi potrebbe affidarsi a Bastos e Lukaku dall’inizio. Ballottaggio Locatelli-Bourabia per i neroverdi. Gl ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...